Банк и интернет-холдинг создают платформу для ресторанного рынка

Сбербанк и интернет-холдинг Rambler&Co создают платформу для ресторанного рынка «Фудплекс». Сервис позволит бронировать столики онлайн и заказывать блюда из меню до прихода в ресторан, сообщают «Ведомости».

Будущие партнеры по отдельности уже предлагают или тестируют все заявленные «Фудплексом» сервисы. Кроме доставки еды с помощью сервиса можно оплачивать счет, не дожидаясь официанта, давать ему чаевые безналичным платежом. Теперь все сервисы объединяются на одной платформе.

Компанию «Фудплекс» в конце июня учредили, по данным Kartoteka.ru, Сбербанк, Rambler & Co, а также Григорий Гуревич и Евгений Малахов, основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов). Партнером станет и GHP Group (финансовый управляющий): сделка должна быть закрыта в августе, банк получит 35% ООО «Фудплекс», Rambler&Co — 30%, остальное делят GHP, Гуревич и Малахов.

На рынке есть и альтернативные проекты, но сразу всех заявленных функций «Фудплекса» ни у кого нет, отмечает издание. Самая сильная конкуренция — в доставке еды, где действуют Mail.ru Group и «Яндекс», есть сервисы бронирования столиков и, конечно, есть компания iiko, главный конкурент UCS в области решений для управления ресторанами.