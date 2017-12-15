Топ-менеджер Rambler&Co рассказал, как новая объединенная компания строит единую маркетинговую машину для запуска фильмов в России





Весной этого года владелец холдинга Rambler&Co Александр Мамут купил киносети «Синема Парк» и «Формула кино», в результате чего появился крупнейший игрок на рынке кинопоказа. Два дня назад Александр Мамут объявил об объединении киносетей и своих медиа активов, Rambler&Co и издательства «Азбука-Аттикус». Альянс с киносетью нужен для того, чтобы аудиторию Rambler&Co приводить в кинозалы и, наоборот, кинозрителей – на медиаресурсы холдинга, рассказал в интервью Sostav.ru первый заместитель гендиректора Rambler&Co Максим Тадевосян.

По словам Тадевосяна, построить единую экосистему для запуска кинофильмов в России позволяют данные, которые имеет Rambler&Co в онлайне и киносеть в офлайне, а также новая технология таргетирования рекламы в кинотеатрах и агентство киномаркетинга, которые сейчас запускает холдинг.

Как будет работать новая компания, объединяющая «Синема парк», «Формулу кино», Rambler&Co и «Азбуку-Аттикус»?

Большинство портфельных компаний боятся обмениваться внутри опытом, данными, экспертизой, потому что так или иначе они являются конкурентами в каких-то областях. Задача объединенной компании Rambler&Co и киносети – начать работать вместе с точки зрения маркетинга, технологий, опыта и монетизации.

Сейчас мы создаем единую экосистему, которая строится на основе больших данных, полученных благодаря сервисам Афиша.Касса, Рамблер.Касса, Rambler Top100 и нашим медийным ресурсам, которые освещают кинопремьеры. Посетителей наших кинозалов мы хотим «конвертировать» в пользователей медиаресурсов Rambler&Co. И наоборот – пользователей наших ресурсов привести в кинотеатры.

Наше агентство Index20 (продает рекламу на площадках Rambler&Co, в «Синема парк» и «Формула кино» – прим. Sostav.ru) анонсировало новый продукт в области продаж кинорекламы. Он строится на аудиторных данных Афиши.Кассы и Рамблер.Кассы, а также данных, которые мы собираем в кинотеатрах (MAC-адреса), и данных USC (автоматизатор кинотеатров и ресторанов, 50% которого принадлежит Rambler&Co – прим. Sostav.ru).

Эта новая технология дает точный подсчет зрителей в кинозалах, их сегментацию по полу и возрасту, гарантируя охват рекламной кампании и делая этот канал максимально прозрачным для рекламодателей. С 2018 года будут запущены объединенные продажи онлайн-, видео- и кинорекламы, которые позволят продолжать коммуникацию с кинозрителями в онлайне. Мы хотим предложить и другим киносетям подключить нашу технологию для продаж таргетированной рекламы в кинотеатрах.



Еще мы открыли агентство киномаркетинга C.Point, чтобы работать с прокатчиками и заниматься продвижением фильмов на основе глубокого понимания аудитории кинопроката. У агентства уже есть первые заказы, сейчас запускаются рекламные кампании фильмов «Ёлки новые» и «Движение вверх». В итоге мы строим единую маркетинговую машину для запуска кинофильмов в России.

Для запуска только в кинотеатрах или еще на онлайн-площадках?

В первую очередь, в киносети. Не исключено, что и на ресурсах группы компаний тоже, вопрос только в бизнес-модели.

Условно вы рассматриваете вариант показа кинофильмов на той же Афише?

Пока я не стал бы об этом говорить. Мы сейчас обсуждаем новое название единой киносети. Текущая задача – создать полноценный альянс с киносетью, соединиться в области монетизации (реклама и продажа билетов), маркетинга, больших данных и технологий.

Холдинг Rambler&Co был в центре внимания на медиарынке в этом году. Были многочисленные кадровые перестановки, переформатирование ряда ресурсов, слухи о финансовых трудностях. С какими результатами Rambler&Co заканчивает этот год?

По предварительным оценкам, в 2017 году общая выручка Rambler&Co выросла на 32%, рекламная выручка – на 36%. Рекламные доходы наших ключевых проектов растут в среднем, на 37-40%. Мы все время испытываем дефицит премиального инвентаря – например, Афиша всегда распродана. Амбиции на следующий год – минимум сохранить этот рост и ускорить его за счет объединенной киносети.

В сентябре вместе с консалтинговой компанией Bain мы завершили оптимизацию и реструктуризацию интернет-бизнеса Rambler&Co, которая длилась полгода. В итоге мы получили абсолютно измеряемый бизнес: у всех подразделений новые бенчмарки с точки зрения объема контента, продаж, маржинальности и т.д. В ближайшее время мы планируем, что будет завершено слияние наших медиа активов и киносети в группу компаний.

Rambler&Co заявляла, что сокращения в холдинге были именно из-за оптимизации бизнеса. Сколько сотрудников в итоге вы сократили?

Да, какие-то люди ушли, но какие-то просто сменились. Если посмотреть на Лента.ру, то в ней сменилось много людей, но это не сокращения. Это произошло из-за смены главного редактора. У нас постоянно много вакансий, сейчас их порядка 80. Просто бизнес меняется.

Владимир Тодоров, Виктор Саксон, Аня Круглова (главный редактор Ленты.ру, редакционный директор портала Рамблер, руководитель медиапроектов женской вертикали – прим. Sostav.ru) и многие другие – я вижу, как они меняют ментальность людей, чтобы сделать производство контента более качественным и быстрым, что очень важно для интернета. Я смотрел результаты: в этому году рост наших женских ресурсов составил 200%. Нужно было посадить зерно, которое даст эти плоды.

Какова дальнейшая стратегия развития холдинга Rambler&Co? Будете ли вы запускать новые медийные проекты?

В следующем году мы, скорее всего, не будет массово запускать новые продукты на медийном рынке, а сделаем ставку на ключевые активы. Инвестируем в те продукты, которые хорошо известны рынку: Чемпионат.com, Рамблер, Газета.ру, Лента.ру, RNS, WomanJournal, Авторамблер, Мотор, Афиша, Passion, Livejournal. Остальное проекты за исключением Кассы в меньшем приоритете, потому что в структуре выручки группы основную часть занимает рекламная выручка – порядка 70-80%. Ключевая задача сконцентрироваться на главном, том, что мы умеем делать лучше всего.

Будем также развивать направление marketing to marketing – это не рекламный бизнес. Например, у нас есть совместный проект с Veon, в рамках которого мы являемся поставщиком контента. Есть еще совместный проект с корпорацией МСП государственной поддержки малого и среднего бизнеса: мы поставляем данные и маркетинговые инструменты, обучаем предпринимателей продвигать товары и услуги в интернете.

В контексте новой экосистемы мы, конечно, стремимся развивать доходы от B2C, которые приходятся на покупку билетов и букинг ресторанов. Это понятная синергия с нашими интернет-активами. Но мы не будем говорить, что завтра пойдем в киберспорт, хотя и это возможно на базе нашей киносети. Мы приняли решение не распыляться.



Вы рассчитываете на увеличение B2C-выручки?



Да, но в качестве именно комплементарной составляющей. Человек прочитал статью, и нам важно сразу после этого подтолкнуть его к покупке билета и привести в киносеть.