Кредитные организации готовят к запуску сервис семейного контроля



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Сбербанк и Альфа-банк готовят к запуску онлайн-сервис семейного контроля расходов. Речь идёт о проекте, который позволит супругам следить за поступлением средств и расходами на картах друг друга, пишет “Коммерсант”.

“При наличии согласия обоих супругов они смогут в нужном сервисе объединять данные о своих картах”,— пояснил суть проекта начальник отдела развития платформы удаленных каналов обслуживания “Банк 21” Сбербанка Антон Тодосийчук. При этом полный семейный контроль за расходами возможен только в рамках одного банка, поэтому при обслуживании в разных банках супругам придется выбрать один.

Согласно исследованию Visa, проведенному в августе 2016 года, 49% россиян отслеживают и повседневные, и регулярные расходы, 44% — только регулярные и лишь 7% не отслеживают расходы вовсе. При этом банковские карты граждане считают существенным подспорьем в контроле расходов. Так, 54% активных пользователей банковских карт используют карты, поскольку они позволяют отслеживать расходы.

В свою очередь банкиры скептически относятся к онлайн-сервисам семейного контроля. По мнению специалистов, данному проекту будет мешать человеческий фактор. “Люди сходятся, расходятся, сегодня им сервис нужен, завтра разрыв отношений, а банк уже вовлечен во все эти внутрисемейные конфликты”, - отмечают участники рынка.