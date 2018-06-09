Незаконная реклама привлечёт в бюджет города почти 200 млн рублей

С начала текущего года в Петербурге выявлено и демонтировано более 8 тысяч незаконно установленных рекламных конструкций. Их владельцы будут привлечены к административной ответственности, сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

«По всем рекламным конструкциям Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти ранее были вынесены исполнительные листы. Службой судебных приставов возбуждены исполнительные производства. Материалы по всем конструкциям направлены также в ЦОПАЗ для привлечения владельцев конструкций к административной ответственности», — рассказали в комитете.

По ранее выявленным нарушениям вынесено 6 тысяч 652 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 195 миллионов 487 тысяч рублей, из них в бюджет города уже поступило более 47 млн.

Больше всего вывесок убрали с фасадов зданий, под демонтаж попали и крупноформатные конструкции (суперсайты, билборды, в том числе Т-образные), установленные с нависанием над проезжей частью дорог. К работам по демонтажу привлекаются сотрудники службы судебных приставов и ГИБДД. Только за апрель-май совместными усилиями они демонтировали 34 таких конструкций. В июне запланирован демонтаж еще 43 объектов. Полностью очистить город от незаконной рекламы власти обещают до конца сентября.

Ранее стало известно, что прокуратура выявила нарушения в действиях комитета по печати, проверив законность размещения и эксплуатации рекламных конструкций в городе. В ходе проверки выяснилось, что сроки договоров по ряду объектов истекли еще несколько лет назад, однако рекламные конструкции продолжали использоваться.