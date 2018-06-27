Доля продаж смартфонов китайского бренда выросла до 26,5%

Российский рынок смартфонов получил нового лидера продаж — китайский производитель электроники Huawei впервые потеснил южнокорейскую корпорацию Samsung, сообщают «Ведомости».

Доля продаж смартфонов китайского бренда за три недели (с 28 мая по 17 июня) выросла с 23,8% до 26,5% рынка РФ. Одновременно с этим корейский гигант показал худшую динамику роста продаж: за указанный период доля рынка Samsung выросла с 22,9% до 23,2%.

В середине мая Huawei также потеснил Samsung по продажам носимой электроники. Китайская компания резко нарастила присутствие на рынке до 11% в штучном выражении с примерно 2% годом ранее.

Эксперты отмечают, что Huawei удалось занять первое место благодаря сбалансированному модельному ряду. У Samsung сейчас практически нет смартфонов в ценовом сегменте до 10 тыс. руб. и крайне мало — в сегменте 10—15 тыс. руб, в отличие от Huawei. На долю рынка влияет в первую очередь цена: увеличения этой доли добивается тот, кто предлагает хорошие функциональные характеристики и привлекательный дизайн по ценам ниже, чем у конкурентов, утверждает эксперт.

Напомним, в прошлом году Huawei обошёл Apple в глобальном рейтинге продаж, уступив только Samsung. По мнению аналитиков, китайская компания имеет большое преимущество благодаря последовательным инвестициям в исследовательские и конструкторские работы, широкому масштабу производства и увеличению канала продаж.