Лидерство по-прежнему удерживает Samsung



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В июле 2017 года китайская компания Huawei заняла второе место по продажам смартфонов, обойдя Apple по этому показателю. Первое место в рейтинге традиционно занимает Samsung, сообщают аналитики Counterpoint`s Market Pulse.

Продажи iPhone в этом году значительно снизились, в частности, в Китае они упали на 7,6%. Huawei, напротив, этот показатель нарастила. Например, в Германии, Финляндии и Польше удвоился объем продаж. По мнению аналитиков, компания вырвалась вперед благодаря последовательным инвестициям в исследовательские и конструкторские работы, широкому масштабу производства и увеличению канала продаж. Китайские бренды в этих пунктах имеют большое преимущество.

В частности, Huawei получает доступ к ключевым партнерам по цепочке поставок, что позволяет первым выпускать смартфоны с безрамочным дисплеем, расширенной реальностью, встроенными чипсетами и расширенными функциями камеры.

Предполагается, что в третьем квартале Huawei ещё увеличит экспорт смартфонов, так как популярность компании на рынках за пределами Китая растет. В этом году компания увеличила количество магазинов почти на 20%.

Прогнозы относительно Apple менее оптимистичные. По сравнению со вторым кварталом, продажи смартфонов могут ещё сильнее снизиться. Эксперты объясняют подобное снижение продаж "яблочной" корпорации ожиданием новой модели iPhone.