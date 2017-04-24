В начале года обе компании увеличили долю на рынке



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Samsung и Apple удалось отвоевать позиции на российском рынке смартфонов. По итогам первого квартала их доля выросла на 3,7 п.п. и достигла 34,6%. Рост в марте был еще внушительнее: обе компании увеличили долю на 5,6 п.п., на них пришлось 37,6% проданных смартфонов в России. Это максимальный показатель для двух вендоров за последние 12 месяцев. Доля остальных производителей в январе–марте упала с 69,1% до 65,4%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GfK. В целом квартальные продажи смартфонов показали рост на 7,8%.

Наибольший рост в начале года продемонстрировали смартфоны Samsung — их продажи увеличились на 3,4 п. п. в количественном выражении. В марте южнокорейский бренд занял 27,5% рынка, такой доли эксперты не наблюдали с октября 2013 года. Apple смогла прибавить только 0,3 п. п., до 10,2%. Lenovo сохранила третье место, хоть и сократила долю с 9,3% до 6%. Свои позиции потеряли B-бренды Alcatel (3,9% против 8,3%) и Fly (3,8% против 7,2%).

Восстановление спроса на крупнейшие бренды подтверждают в «Евросети». По оценке ритейлера, в первом квартале доля Samsung в количественном выражении выросла с 21% до 25%, в денежном — с 24% до 27%. Доля Apple в количественном выражении выросла с 10% до 11%, в денежном осталась на уровне 33%. Напомним, что в прошлом году Samsung смог на некоторое время обойти конкурента по объему продаж в России.

Последние годы доля брендов «второго эшелона» постепенно росла. Процесс начался в 2013 году вместе с удешевлением их производства. Сейчас стоимость почти 60% проданных смартфонов не превышает 10 тысяч рублей, следует из отчета «Евросети». Однако не во всех розничных сетях заметили сокращение доли B-брендов. Так, в «М.Видео» говорят о «существенном росте» продаж Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor. В «Связном» утверждают, что доля А- и B-брендов осталась примерно одинаковой.