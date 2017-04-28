Рекламная выручка интернет-холдинга выросла на 24%



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Mail.Ru Group сообщила о росте квартальной выручки на 24,4%, до 12,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании за тот же период увеличилась на 25,4% и составила 3,5 млрд рублей. Хотя интернет-холдинг частично использовал свои рекламные ресурсы для продвижения собственных мобильных продуктов, выручка от рекламы выросла на 24,3%. Самый высокий темп роста продемонстрировала выручка от рекламы в ленте новостей в соцсетях, особенно на мобильных устройствах.

В компании уверены, что смогут извлечь выгоду из структурных изменений, происходящих на рекламном рынке. В 2017 году Mail.Ru Group продолжит фокусироваться на нативной рекламе, в особенности на мобильной и видеорекламе в ленте новостей, и внедрять новые технологии. Вовлеченность на всех платформах по-прежнему растет, говорится в отчетности, и компания намерена воспользоваться перераспределением рекламных бюджетов в пользу онлайна.

Результаты «ВКонтакте» ее владелец описывает как «прекрасные». Выручка соцсети выросла на 45,9%, составив 2,7 млрд рублей. Хотя в первом квартале наблюдался рост IVAS (платные сервисы, в том числе подарки, стикеры), выручка от рекламы росла быстрее общей выручки. Размер активной месячной аудитории «ВКонтакте» в марте достиг рекордной отметки в 97 млн пользователей. Мобильная аудитория также оказалась рекордной — более 80 млн пользователей в месяц. Поскольку объемы рекламы и цены на нее продолжат расти, Mail.Ru Group рассчитывает удвоить выручку «ВКонтакте» в течение следующих трех-четырех лет.

Кроме того, холдинг четко контролирует расходы на фоне инвестиций в новые неприбыльные проекты. В результате общий уровень рентабельности по EBITDA составил 38,6%; а сам показатель EBITDA вырос на 10,7%.

Успешное начало года позволило компании повысить финансовые прогнозы на 2017 год. Ожидается, что ее выручка увеличится не на 16–19%, а на 17–21%, и составит от 50 до 51,7 млрд рублей.