Отличия между сайтами состоят лишь в выбранной цветовой гамме, контенте и языке

Рэпер Тимати основал студию веб-дизайна «Блэк таргет», которая оказывает полный спектр услуг по разработке и поддержке веб-проектов на всех платформах, включая мобильные приложения. Несмотря на молодость проекта, студия уже оказалась вовлечена в скандал.

Сайт Black Target является почти полной копией сайта Super Duper Studio, сообщает vc.ru. Отличаются сайты агентств русскоязычными текстами, примерами работ, а также списком партнёров и сотрудников. При этом изначально на сайте Black Target использовалась фотография одного из работников Super Duper Studio, но позже она была убрана.

К 15:40 по московскому времени с сайта Black Target исчезла вся анимация, похожая на ту, которая использовалась в Super Duper Studio, однако копия сайта сохранилась в кэше Google. К 16:15 с сайта исчезли примеры работ, описание и список сотрудников.