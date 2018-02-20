Большая часть прироста абонентской базы пришлась на сегмент дополнительных сервисов

В 2017 году рынок платного ТВ вновь продемонстрировал хорошую динамику. Число абонентов выросло за год на 3,2% до 42,7 млн, проникновение услуги превысило 75%. Выручка увеличилась на 10,0% до 83,8 млрд руб, сообщается в исследовании «ТМТ Консалтинг».

Темпы роста выручки остались на уровне прошлого года. Причинами роста стало как увеличение абонентской базы, так и повышение средней выручки на пользователя на 6%, со 156 до 166 руб. в месяц. Кроме того, на увеличение среднего счета повлияло повышение тарифов, например, выросла абонентская плата для пользователей «Ростелекома» и «Акадо» в Москве и Санкт-Петербурге. Пользователи переходили от мелких провайдеров к более крупным, предлагающим более дорогостоящие услуги.

Темпы роста абонентской базы платного ТВ продолжили замедляться, однако все операторы из ТОП-5 значительно увеличили за год абонентскую базу. Суммарное число абонентов пяти крупнейших операторов («Триколор ТВ», «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, «Орион Экспресс») выросло за год почти на 1,5 млн.

Лидером по числу новых пользователей стал «Ростелеком». Оператор подключил 600 тыс. новых абонентов за год. Его показатели растут за счет подключения к IPTV, утверждают аналитики. В то же время абонентская база КТВ у оператора продолжает сокращаться – за три последних года от услуги отключились 350 тыс. домохозяйств.

МТС и «ЭР-Телеком» продемонстрировали схожий рост как в абсолютных, так и в относительных показателях. Причины положительной динамики, однако, были разными: «ЭР-Телеком» вырос в основном за счет M&A (среди приобретений – крупнейший новосибирский оператор «Новотелеком», петербургский и екатеринбургский активы «Акадо»). МТС активно продвигал услугу спутникового ТВ (прирост за год составил около 300 тыс. абонентов) и услугу IPTV в Москве (МГТС).

Абонентские базы спутниковых операторов – «Триколор ТВ» и «Орион-Экспресс» – выросли незначительно по сравнению с показателями прошлых лет. Растущую конкуренцию провайдерам спутникового ТВ составляет сегодня цифровое эфирное ТВ.

Аналитики «ТМТ Консалтинга» уверены, что абонентская база продолжит расти за счет потенциала IPTV и спутникового ТВ. По их прогнозу, к концу 2018 года число абонентов вырастет на 1,8%, до 43,5 млн, проникновение превысит 76%, а темпы роста выручки снизятся до 6%. Объем рынка по итогам 2018 года приблизится к 90 млрд руб.