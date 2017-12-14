Внешние признаки нелегально продаваемых сигаретных пачек

Проблема распространения контрабандной сигаретной продукции особенно остро встаёт последнее время на территории России. Основным поставщиком продукции, предназначенной для нелегальной продажи в России, является Беларусь. О причинах незаконности в продажах и о том, как распознать контрабандную продукцию, в материале, подготовленном при поддержке JTI.

По данным TNS (май 2017 г.), за год доля табачной продукции незаконного происхождения в России увеличилась в четыре раза с 1,1% в 2016 году до 4,6% в 2017 году, достигнув рекордных значений за всю историю измерений. По итогам 2017 года, по расчетам «INFOLine Аналитика», доля нелегального рынка может достигнуть 6,5%.

Основным источником нелегальной продукции является приток контрабандных сигарет на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстана, Киргизии и т.п.). За прошедший год доля сигарет, не предназначенных для продажи в Российской Федерации, увеличилась в 10 раз.

Внешний вид упаковки

Внешний вид сигаретных пачек, нелегально ввезенных и продаваемых в России, потребитель в первую очередь может определить по следующим признакам:

Присутствие на упаковке акцизной марки другой страны в случае, если продукция была ввезена на территорию страны без уплаты российского акцизного налога или ее отсутствие вовсе. В последнем случае это может быть одним из признаков подделки

Отсутствие МРЦ (максимальной розничной цены) и даты производства

Отсутствие предупредительных надписей на русском языке (или их несоответствие требованиям российского техрегламента, а также техрегламента Таможенного Союза)

В некоторых случаях с белорусским сигаретами, предупредительные надписи могут быть меньше размеров, установленных белорусским же законодательством

Присутствие на упаковке российской акцизной марки также далеко не всегда говорит о легальном происхождении продукта. На поддельных российских акцизных марках защитный комплекс Госзнака отсутствует.

Контрабандные сигареты из Беларуси

По данным TNS, большая часть нелегальной продукции представлена дешевыми и малоизвестными марками сигарет, преимущественно, производства белорусской фабрики «Неман». На марки Гродненской табачной фабрики (NZ, Fest, Credo, Minsk и т.д.) приходится 26% всего нелегального табачного рынка, т.е. каждая четвертая пачка сигарет, приобретаемая через нелегальные каналы, является продукцией белорусской фабрики.

Популярность белорусских марок обусловлена их ценовой доступностью для потребителей: сегодня, в условиях снижения реально располагаемых доходов населения, стоимость нелегальных сигарет из Беларуси значительно ниже стоимости недорогих марок, произведенных легально на российских табачных фабриках. На данный момент речь идет о 55 рублях за белорусские марки против порядка 80 рублей за недорогие марки российского производства.

Так, по данным Nielsen, доля нелегально продающихся в России сигарет гродненской фабрики «Неман» (Беларусь) в третьем квартале 2017 года достигла 1,58% (почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года).

География распространения и форматы продажи

Распространение контрабандной продукции начиналось с приграничных регионов и постепенно распространилось практически по всей территории России. Основным поставщиком продукции, предназначенной для нелегальной продажи в России, является Беларусь, в последнее время с расширением границ Евразийского экономического союза нелегальные сигареты стали проникать в Россию также из Киргизии, Казахстана, Армении и т.п., распространены в России также и сербские сигареты (поставляются в Россию через Киргизию).

Согласно данным исследования TNS, области с наибольшим проникновением нелегальной продукции – Смоленская, Брянская, Псковская области, Ростовская область и республики Северного Кавказа, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Омск.

По данным мониторинга объектов розничной торговли компании «INFOLine Аналитика», на стихийные каналы торговли (рынки, лотки, мобильная торговля и т.д.) приходится более 60 % продаж нелегальной табачной продукции в России. В отдельных регионах их доля превышает 70%.

В целом по России выявлено более 11 000 объектов стихийной торговли, которые занимаются продажей нелегальной табачной продукции, причем ежемесячно их количество возрастает не менее чем на 200 объектов. В структуре вновь открывающихся объектов "стихийной" торговли в 2017 году выросла доля устанавливающихся без разрешительной документации специализированных киосков, в ассортименте представлена только нелегальная продукция, а также частных домовладений с "клубной" системой входа (продажи осуществляются только клиентам, которых продавец знает).

В целом, наиболее распространёнными форматами стихийной торговли нелегальной продукции по-прежнему остаются мобильные лотки, воскресные ярмарки, открытые рынки, «магазины на колесах»/автолавки и т. д.

По расчетам агентства, продажи сигарет, имеющих нелегальное происхождение, через различные виды стихийной торговли увеличились в I полугодии 2017 года на 70% до 4,6 миллиардов сигарет, а по итогам 2017 года вырастут не менее чем на 80% и превысят 11 миллиардов сигарет.

В чем причины?

Ключевой причиной продолжающегося роста доли нелегальной табачной продукции остается значительный разрыв в ставках акцизов между Россией и другими странами ЕАЭС. Без ускорения процесса гармонизации ценовая доступность сигарет из соседних стран ЕАЭС будет продолжать сохранять свою привлекательность для российского потребителя.

В то же время совершенствование правоприменительных практик и наделение правоохранительных органов дополнительными инструментами контроля способны пресечь распространение нелегальной продукции через набирающие популярность альтернативные каналы продаж, какими сегодня являются различные виды стихийной торговли.