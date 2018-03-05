У проекта не только инвесторы с громкими именами, но и руководители – в их числе, например, бывший исполнительный продюсер православного канала «Царьград»



Иллюстрация Тномер

В России начала работать платформа ремонтных и строительных работ «Тномер», которая объединяет интернет-сервис, телеканал и приложение, сообщается в пресс-релизе. Проект получил 3 млн евро инвестиций от фонда Larix (его доля 33%), который создали сооснователь «ТехноНИКОЛЬ» и «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков и основатель KupiVip и Carprice Оскар Хартманн. Сама компания Тномер оценена в 9 млн евро, согласно Post money.

«Тномер» соединяет заказчиков, которым потребовался ремонт, поставщиков и исполнителей – рабочие группы и самостоятельных мастеров. Пользователь может заказать на сайте ремонт в режиме онлайн и через 65 дней после начала работ получить отремонтированную квартиру, отмечают в «Тномер». В стоимость входит создание проекта, расходные материалы, сами ремонтные работы и уборка после них, контроль со стороны сервиса и детальные отчеты по выполнению каждого этапа.

Сейчас сервис работает только в Москве и Подмосковье, а затем охватит всю Россию. В 2018 году «Тномер» планирует оказать более 3 тысяч услуг на сумму около 200 млн рублей.

Компания также запустила одноименный развлекательный телеканал о строительстве, ремонте и обустройстве квартир, домов, дворов или загородных участков. «Тномер» начал вещать 5 марта через операторов платного телевидения «Акадо» и «Триколор ТВ» для 12 млн абонентов (зрительская аудитория 40 млн человек) по всей России.

Генеральным продюсером телеканала стала Мария Рохлина. В прошлом она была исполнительным продюсером телеканала «Царьград», заместителем генпродюсера в холдинге по производству нишевых спутниковых телеканалов «Ред Медиа», редактором и шеф-редактором на Первом канале, России-1 и НТВ. «К старту вещания мы подготовили 100 часов уникальных премьерных программ, до конца года запланировано еще 400 часов – 28 циклов программ различных ТВ-форматов. Мы запустились в открытом доступе на спутнике ABS-2, который охватывает сигналом около 98% территории России. Уже сейчас в эфире телеканала есть проекты, созданные совместно с образовательным комплексом “Столица”, Союзом молодых профессионалов WorldSkillsRussia и при поддержке государственной архитектурной академии (МАРХИ)», – рассказала о новом телеканале «Тномер» его генпродюсер Мария Рохлина.

«Глобальная задача “Тномер” – это цифровизация строительного рынка как такового. Это одна из самых непрозрачных отраслей, и мы понимаем, что можем привнести в нее всестороннюю экспертизу. Мы не запускаем очередной узконаправленный сервис, который предлагает типовой ремонт по фиксированной цене, наша задача намного шире – создать понятную и прозрачную систему взаимодействия всех участников процесса. Мы создаем среду – как в случае с телевидением, где мы намеренно не используем схему "магазин на диване", так и во взаимодействии с непосредственными исполнителями услуг – рабочими, строительными бригадами, прорабами на объекте», – добавил операционный директор «Тномер» Андрей Мякин.

К выводу на рынок нового сервиса Тномер выпустил серию рекламных роликов об ужасах бесконечного и дорогого ремонта. Один из них напомнил редакции Sostav известную рекламу Carprice.

Реклама «Тномер»

Реклама Carprice

«Ситуация, показанная в сценарии нашего ролика – самая типичная для тех, кто делает ремонт. Людей вовлекают в процесс и днем и ночью, и, конечно, аналогичная ситуация, свойственна всей сфере услуг. Сюжет продиктован самой жизнью. При разработке всех наших роликов мы руководствовались общей ситуацией на рынке ремонтно-строительных услуг. Есть болевые точки, они и стали сюжетами, каждый ролик раскрывает «боль» потребителя. Ролики по нашему заказу снимали 2 продакшн студии. Мы вдохновляемся лучшими примерами рекламы, особенно среди компаний, которые уже совершили небольшую революцию на консервативном рынке. CarPrice, безусловно, лидер своего сегмента и ведущая технологическая компания, наша реклама могла вдохновляться таким примером, но ни в коем случае, не имела намерение что-то копировать», – прокомментировала сходства с рекламой Carprice генпродюсер канала «Тномер» Мария Рохлина.

