Дмитрий Орлов назначен генеральным директором петербургского филиала оператора наружной рекламы

Генеральным директором петербургского филиала оператора наружной рекламы Russ Outdoor назначен Дмитрий Орлов, ранее работавший в банке ВТБ, сообщает «Деловой Петербург».

На новой должности перед Орловым ставятся стандартные задачи: повышение эффективности, увеличение прибыли и доли рынка. Он уверен, что опыт, полученный в банковской сфере, пригодится в новой должности.

Орлов сменил на этом посту прежнего руководителя Валентина Находкина, который продолжит работу в московском офисе компании в должности операционного директора. Находкин проработал на посту гендиректора петербургского филиала Russ Outdoor лишь около девяти месяцев — с сентября 2017 года. Ранее руководителем компании на протяжении 23 лет был Владимир Рябовол.

Издание отмечает, что ВТБ c 26,3% является крупнейшим акционером Russ Outdoor. Именно этим может объясняться назначение сотрудника банка на руководящие посты в дочерней компании.