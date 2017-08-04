Система не только открывает новые возможности для рекламодателей, но и делает наружку более креативной



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Russ Outdoor совместно с компанией Synaps впервые реализует решения для высокоточного измерения и таргетинга аудитории цифровой наружной рекламы с помощью использованию технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Новая технология позволяет в реальном времени объективно замерять абсолютные показатели аудитории в зоне обзора рекламоносителя. Используя точные механизмы регистрации и анализа аудитории, она выделяет целевую группу рекламного сообщения благодаря распознаванию моделей и марок автомобилей в потоке. Технология позволит демонстрировать проезжающим водителям только то, что может быть им интересно. Таким образом, фокус смещается на рост качества объявлений на уже существующих рекламных поверхностях.

Распознавание потока происходит благодаря «машинному зрению» и нейронным сетям. Разработка реализует механизмы premium programmatic размещения на сети цифровых сайтов Russ Outdoor, расположенных на ключевых магистралях Москвы. Для определения охватных и частотных характеристик коммуникации каждому автомобилю присваивается уникальный ID, сгенерированный системой. Всё это позволяет достигать более 95% точности идентификации типа автомобиля при соблюдении полной анонимности.

«Наружная реклама имеет значительный потенциал для дальнейшего роста благодаря непосредственному присутствию на улицах городов и возможностям широкого охвата аудитории. Однако, для реализации этого потенциала отрасль должна догнать интернет в области измерений и таргетинга в реальном времени. Являясь лидером рынка, Russ Outdoor гордится тем, что исполняет роль локомотива во внедрении и продвижении инноваций на рынке. Мы уверены, что наше партнерство с Synaps Labs – это лишь первый шаг в последующей длинной цепи инноваций», - сообщает Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор компании Russ Outdoor.