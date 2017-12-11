Оператор наружной рекламы передал проект в Национальную ассоциацию визуальных коммуникаций

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor отказался от дальнейшего финансирования системы медиаизмерений, пилотный проект которой компания представила в сентябре, и передал его в специальный комитет Национальной ассоциации визуальных коммуникаций, сообщила Sostav.ru директор департамента по корпоративным коммуникациям Russ Outdoor и исполнительный директор НАВК Наталья Мощелкова.

«Этот проект, финансирование пилота которого компания Russ Outdoor взяла на себя, теперь полностью находится в руках специализированного комитета НАВК и будет координироваться совместно с АКАР. Операторы, представляющие наибольшую часть рынка в различных сегментах, договорились о совместном движении в развитии данного направления. Был сформирован экспертный совет, в который вошли представители рекламодателей, операторов и специалистов в области исследований. Мы обеспечим разработку методологии и инструментов, отвечающих потребностям всех заинтересованных сторон: например, предоставим ежедневно и ежечасно обновляемые данные для сравнения OОН с другими носителями», – рассказала Наталья Мощелкова.

Теперь НАВК займется приведением системы измерений, инициированной Russ Outdoor, к «единому знаменателю». В этом процессе будут участвовать и эксперты АКАР, подтвердили Sostav.ru в ассоциации. Russ Outdoor готов принять сочетание методологий, которые позволят точно измерять аудиторию с учетом экономических реалий различных рынков – крупных городов и малых регионов, добавила представитель оператора.

Напомним, ранее Russ Outdoor запустил пилотный проект по измерению аудитории наружной рекламы в Москве, разработав методику и обеспечив финансирование. Сами измерения основывались на мобильной панели охватом 1500 человек и включали данные ЭСПАР (текущий измеритель наружной рекламы), Tiburon (данные о маршрутах перемещения), Espri (данные навигации) и AdMetrix (измеряет эффект коммуникации).

Во время презентации системы медиаизмерений в сентябре представители Russ Outdoor говорили, что инициировали этот проект для всех участников рынка наружной рекламы, который нуждается в «единой валюте». Russ Outdoor не собирался зарабатывать на измерениях в отличие от двух других систем oneFactor и MotionLogic от «А-Медиа», которые также вышли на рынок в 2017 году и работают по платной подписке.

Вторую половину 2017 года рынок наружной рекламы активно обсуждал модернизацию существующей системы медиаизмерений и возможность принятия единой «валюты», однако консолидации разработчиков систем не произошло, писал ранее Sostav.ru.