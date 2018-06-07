Дмитрий Орлов будет отвечать за решение ключевых вопросов и коллаборацию с городом

Директором филиала Санкт-Петербургского офиса Russ Outdoor назначен Дмитрий Орлов. На новом посту он займется операционной деятельностью, решением ключевых вопросов и коллаборацией с городом, сообщает пресс-служба оператора.

Дмитрий Орлов будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая продвижение и защиту интересов Компании, а также реализацию стратегических инициатив Russ Outdoor на территории г. Санкт-Петербурга.

Отметим, что оператор наружной рекламы на протяжении многих лет является партнером городских мероприятий и лидером Out-of-Home рынка. Компания нацелена на продолжение и дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Дмитрий Орлов сменил на посту директора филиала прежнего руководителя Валентина Находкина, который продолжит работу в московском офисе компании в должности операционного директора.