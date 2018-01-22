К премьере нового сезона «Острова» ТНТ обнадежил зрителей приближением тепла, сняв жаркие эфирные ролики

«Тепло близко» – под таким слоганом в эфир телеканал вышла серия жарких роликов, посвященных премьере второго сезона комедийного сериала «Остров». Первую серию телеканал покажет 5 февраля. В преддверии запуска творческая группа ТНТ подготовила для зрителей «согревающие» ролики.

По данным Mediascope первый сезон сериала в феврале 2017 года стал абсолютным лидером, заняв первое место в слоте 20.30 — 21.00 по аудитории от 14 до 44 лет с показателем 19%.

Перед запуском нового сезона сериала ТНТ в буквальном смысле растопил лед, и повысил температуру в сторону долгожданного плюса. В одном из роликов гамак с героем тропического сериала вдруг появляется в мерзлом московском автобусе, во втором Денис Косяков пролетает на лиане мимо окна зимующей москвички. Третий (выбор редакции) повествует о встрече рыбака и русалки, появившейся в порядке вещей из проруби. Все ролики намекают на приближение лета.

Промо-кампания состоит из более, чем 20 роликов для эфира и digital. На разнообразии промо ТНТ экономить не стало, создав инхаус весомый пул оригинального промо для каждой эфирной премьеры канала. Все ролики уже идут в эфире телеканала и транслируются в соцсетях. На YouTube они появятся 23 января.

«На улице мороз, каждому хочется солнца и тепла. Парадируя известный слоган, мы назвали кампанию «Тепло близко». В рамках такой обнадеживающей концепции мы согреваем позитивом зрителей, особенно тех, кто не сумел вырваться в отпуск и скучает по солнцу, морю и теплу, коментирует ролики креативный директор Департамента эфирного промоушна телеканала ТНТ Кирилл Емельянов. – Увидев наши тропические тизеры, они смогут посмеяться над персонажами сериала в неожиданной для разгара зимы тропической обстановке. Снимали все на «зеленке», за исключением гамака в автобусе. Лежащему в гамаке актеру пришлось изрядно промерзнуть на дублях. Дальше – длительный вдумчивый и трудоемкий постпродакшен, чтобы каждый созданный «кадр» видео стал максимально реалистичным».

Состав творческой команды:

Креативный директор: Рубен Оганесян, Кирилл Емельянов;

Арт-дирекшн: Джорджио Шварц и Сергей Клячкин;

Креатив и копирайт: Юрий Панин, Денис Верещагин, Анна Куксо, Татьяна Павленко, Андрей Глевкин;

Производство: Александра Корженкова, Артемий Драгунский, Евгения Гладченко, Александр Ефошкин, Наталья Летягина, Артем Чугунов, Юрий Панин, Денис Верещагин;

Монтаж: Виктор Пономаренко;

Графика: Сергей Клячкин, Сергей Жигалов, Сергей Баев, Илья Кожин;

Звук: Александр Емельянов, Дмитрий Созинов, Сергей Бабарин.