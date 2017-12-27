Он проработал в компании больше года



Альберт Усманов. Фото Facebook

Директор по цифровому маркетингу Сбербанка Альберт Усманов покинул компанию, сообщил портал vc.ru и подтвердил Sostav.ru сам Усманов.

Причины его ухода не раскрываются. Усманов отвечал в Сбербанке за маркетинговые коммуникации и специальные проекты в цифровых каналах, социальные сети и клиентский сервис, а также работу веб-ресурсов организации.

По его словам, за время работы в Сбербанке с 2016 года ему и его команде удалось значительно повысить эффективность закупок, увеличить число и эффективность рекламных кампаний в два раза в терминах ROI, стать лидерами в социальных сетях и сервисах в финансовом регенте, повысить CSI в цифровых каналах 9,6 из 10 и так далее.

«Я приходил в Сбербанк с конкретной целью и личным вызовом – построить эффективные процессы цифрового маркетинга внутри огромной корпорации. Эта цель выполнена. Работа, в первую очередь, – профессиональное развитие. Я считаю, что цифровой маркетинг – не только коммуникации в сети; поэтому следующая планка – MarTech и влияние на трансформацию бизнеса», – сообщил Усманов.

Он не прокомментировал новое место работы, отметив, что будет принимать решением об этом в следующем году.

Альберт Усманов более 10 лет в маркетинге, работал директором по маркетингу в Moscow Business School, директором по SMM в РИА Новости и директором по B2B-маркетингу в социальной сети «ВКонтакте».