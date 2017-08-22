В агентстве она займет должность Business Development Director



Фото: events.yandex.ru

Руководитель видеопроектов «Яндекса» Наталья Гришкина ушла из компании, в которой работала с 2016 года, и заняла должность Business Development Director в медийном агентстве Criteo Moscow, сообщила она на своей странице в Facebook.

Наталья Гришкина сказала Sostav.ru, что решила закончить свою карьеру в видео и собирается применить свои навыки в других областях Digital. В Criteo она будет отвечать за отношения с паблишерами.

Напомним, во время ее работы в «Яндексе» компания начала проводить эксперимент с созданием рекламных видеороликов на основе текстов контекстных объявлений рекламодателей и размещением таких роликов в своей видеосети.

До «Яндекса» Наталья Гришкина работала в Dentsu Aegis Network, Google и IMHO, где управляла службой маркетинга.