Популярный блогер заявил о своем назначении на должность ведущего «Первого канала»

Готовь сани летом, а шутки к 1 апреля в марте.

Блогер Николай Соболев взбудоражил СМИ и пользователей сети заявлением о работе в шоу «Пусть говорят».

Накануне на своей страничке в VK блогер Николай Соболев сообщил подписчикам, что станет новым ведущим шоу «Первого канала» «Пусть говорят».

По словам Соболева, первый выпуск с его участием зрители смогут увидеть уже в понедельник, 26 марта.

Ряд СМИ уже опроверг информацию о новичке в рядах «Первого».

«Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды „Пусть говорят“, которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников, и продолжают работать с впечатляющими результатами», — говорится в заявлении телеканала для СМИ.

Программа «Пусть говорят» продолжит свое существование с Борисовым, а Соболев, вероятно, сможет поучаствовать в ней в качестве гостя, как это уже случалось ранее.