Депутаты предлагают с 2020 года обязать компании с оборотом от 10 млн рублей принимать банковские карты

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который с 1 января 2020 года обяжет все розничные компании с выручкой от 10 млн руб. в год принимать банковские карты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Новый законопроект — доработанная версия документа, который был подготовлен депутатами в декабре 2017 года и обязывал принимать карты «Мир» все интернет-магазины вне зависимости от выручки. В новой версии уточняется оборот компаний, а также описывается использование не только карт «Мир», но и платежных систем Visa и MasterCard.

На компании с годовым оборотом от 20 млн руб. обязательство предлагается распространить уже с 1 января 2019 года.

Участники рынка отмечают, что законопроект коснется в том числе «совсем малой розницы», которая управляет объектами торговой площадью менее 50 кв. м. Более 40% таких предприятий, преимущественно в городах, уже принимают карты, отсутствует такая опция примерно в 90 тыс. объектов, две трети из которых в сельской местности. Таким региональным магазинам и предпринимателям предстоит еще и вложиться в установку контрольно-кассовой техники (ККТ), которая стала обязательной для малого бизнеса с января 2018 года. Нововведения также затронут и интернет-торговлю.