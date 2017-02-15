Интернет-провайдер расширил условия сотрудничества с компанией Wargaming





Крупнейший интернет-провайдер России «Ростелеком» заключил новое соглашение с компанией Wargaming на обеспечение своих абонентов дополнительными возможностями игры «World of Tanks». Сумма контракта составляет 500 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте оператора.

По условиям соглашения, Wargaming должна будет предоставлять абонентам специального тарифа «Ростелекома» несколько дополнительных возможностей для игры, в том числе элитный танк восьмого уровня «T44-100», слот в ангаре для него, а также экипаж для танка и премиум-аккаунт. При этом бонусы получат не более чем один миллион абонентов провайдера.

Разработчик игры «World of Tanks» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве на сумму более 1 млрд рублей в январе 2016 года. В рамках енго оператор запустил тарифный план «Игровой», за подключение к которому можно получить различные бонусы, например, эксклюзивный советский танк Т-44-100 (Р) и атрибуты к нему - экипаж, особый навык, слот в ангаре, эмблемы войск связи СССР, три вида камуфляжа для танка и т.д.

Wargaming - один из крупнейших на постсоветском пространстве разработчик видеоигр и программного обеспечения. В 2008 году Wargaming выпускает свой главный хит - танковый ролевой симулятор «World of Tanks», у которого к настоящему моменту появились собратья в других стихиях (авиа и водные симуляторы), а также множество подражателей.