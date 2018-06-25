Проект станет обязательным для туроператоров, которые числятся в Едином Федеральном реестре

Ростуризм разработал новый проект единой системы «Электронная путёвка», включающий обязательную информацию о турах. Оператором системы, по поручению президента Владимира Путина, станет «Ростех». Система позволит пользователям своевременно узнавать об оплате туроператорами транспорта, проживания в гостинице и страховки, сообщает РБК со ссылкой на представителя Ростуризма.

Система «Электронная путевка» в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с 1 января 2018 года. По замыслу Ростуризма, она станет новым механизмом контроля за отраслью, аккумулировав сведения о 70% путешествующих россиян. Сейчас, согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ», туроператоры могут подключиться к «Электронной путевке» добровольно. Ростуризм и «Ростех» предлагают законодательно утвердить ее обязательное использование.

Туроператоры прохладно встретили нововведение, объяснив свою позицию множеством имеющихся в плане технических недоработок. В этой связи они пока не готовы на нее переходить. Кроме того, представители турбизнеса опасаются, что «Ростех» может запросить плату за подключение и адаптацию системы или объявит о комиссии за ее использование.



Разработка «Электронной путевки» обошлась в 500 млн рублей. Ей с 2015 года занималась группа «Астерос». В 2017 году к проекту подключился и «Ростех».