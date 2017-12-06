Изменения не коснулись отправлений, пересылаемых через «Почту России»

Федеральная таможенная служба расширила перечень необходимых сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками. Помимо паспортных данных покупателям теперь придется указывать ИНН и предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар, сообщает «Коммерсант».

В пресс-службе ФТС подтвердили, что нововведение предусматривает представление в таможенный орган реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя и его ИНН.

«Представление ИНН необходимо для однозначной идентификации физического лица для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца. Это делается в целях снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц»,— сообщили в ФТС.

Новое правило согласуется с поставленной перед ФТС и ФНС задачей создания единого механизма прослеживаемости товаров от ввоза до реализации, поскольку в налоговой службе все операции физического лица привязаны к его ИНН. Напомним, что беспошлинный порог на покупки в иностранных интернет-магазинах ограничен 1 тыс. евро или 31 кг в месяц.

Новый порядок тестируется по всей России с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года. Логистические компании Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com, доставляющие покупки с Amazon, eBay, iHerb и др., уже начали предупреждать покупателей о необходимости указывать ИНН при оформлении доставки покупок. В эксперименте не участвуют международные почтовые отправления, пересылаемые через ФГУП «Почта России».

Как отмечают в ФТС, таможенные операции совершаются информационной системой в автоматизированном режиме. На текущий момент сроки доставки и таможенного оформления не изменились.

«Все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени. При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет»,— заверили в ФТС.

Однако эксперты полагают, что инициатива всё же приведёт к задержкам при оформлении посылок. Например, в случае ошибок в данных, предоставленных в службу.