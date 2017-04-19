Сбербанк оценил активность использования цифровых технологий в России



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Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB, начал рассчитывать “Цифровой индекс Иванова”, который оценивает уровень проникновения цифровых технологий в жизнь россиян. По данным исследования, российская интернет-аудитория остается довольно консервативной, платить за контент и сервисы в Сети готовы далеко не все.

По результатам исследования оказалось, что самое высокое значение в индексе показали блоки “электронное правительство” (61%) и “доступ в интернет” (58%), а наибольший потенциал роста – у блоков “платные сервисы” (40%) и “человеческий капитал” (45%). У большинства Ивановых есть технические и финансовые возможности пользоваться цифровыми услугами в интернете. Так, 85% Ивановых пользуются интернетом: 76% – проводным, 63% – мобильным, 54% обоими видами.

Как показывает индекс, Россия пока на полпути к достижению максимального уровня использования интернета для целей общения, потребления контента, получения новостей и чтения газет. Сервисы для онлайн-коммуникации – электронная почта, социальные сети, мессенджеры уже довольно распространены: 79% Ивановых, или 93% пользователей интернета, используют их еженедельно. Проникновение чтения газет и журналов онлайн среди интернет-пользователей России составляет 64% – наравне с США, меньше, чем в Германии и Великобритании. Музыку и видео 62% интернет-пользователей слушают и смотрят не скачивая.

Что же касается коммерческого использования сети, многие Ивановы уже распознали преимущества онлайн-среды, не все они еще готовы платить за эти дополнительные выгоды. Исследование показало, что 63% интернет-пользователей прибегают к услугам мобильного или онлайн-банка минимум раз в месяц, а 76% – хотя бы иногда. На втором месте – покупка товаров и услуг онлайн, что отражает популярность этого сервиса в России. При этом государственные онлайн-услуги – наиболее развитая сфера цифровой экономики в России среди рассмотренных в индексе. В целом по стране 49% Ивановых, или 64% интернет-пользователей, за последний год получали какие-либо госуслуги онлайн.

“Цифровой индекс Иванова” разработан в дополнение к “Потребительскому индексу Иванова”. Фамилия Иванов считается одной из самых распространенных в России, а условный Иванов в обзоре является типичным представителем российского среднего класса. За основу индекса взяты данные телефонного опроса около 2400 респондентов – среднестатистических россиян в возрасте от 14 до 64 лет, проживающих в городе с населением более 100 тыс. человек.