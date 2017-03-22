С 2014 года количество проданных билетов выросло почти вдвое



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Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты в 2016 году. Так, в прошлом году количество проданных лотерейных билетов в отделениях “Почты России” достигло 39,6 млн штук, что на 46% больше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на представителя почтового оператора.

В общей сложности с 2014 года количество проданных билетов выросло почти вдвое. Объем продаж в деньгах демонстрировал еще более впечатляющую динамику: в 2015 году он вырос на 24,4%, а в 2016 году — на 115%.

По статистике компании “Евросеть”, продажи лотерейных билетов в 2016 году относительно 2015 года увеличились на 81%. О росте продаж сообщил и представитель сети “Связной”, которая в январе-феврале 2017 года продала на 12% больше билетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Собеседники издания объясняют положительную динамику маркетинговой и рекламной активностью организаторов и распространителе й лотерей, а также регулированием отрасли со стороны государства: Роскомнадзор запретил нелегальные казино, поэтому люди начали играть в официальные государственные лотереи.

По итогам 2016 года по билетам, купленным на “Почте России”, было выплачено 8,4 млн выигрышей на общую сумму 1,4 млрд рублей, сообщил представитель организации. Таким образом, средний выигрыш составил 166 рублей. В свою очередь в пресс-службе “Связного” уточнили, что за время сотрудничества с ТД “Столото” призы выиграли 2 млн человек, среди них 15 миллионеров. Самый большой приз превысил 60 млн рублей.