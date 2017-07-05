Эксперты «Яндекс.Деньги» выяснили, что жители РФ готовы выложить не менее 600 рублей за одну такую покупку

За последние 6 месяцев россияне потратили на развлечения в соцсетях на 23% больше, чем за такой же период годом ранее, выяснили эксперты «Яндекс.Деньги». Для оплаты пользователи используют «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», «Живой Журнал», «МирТесен», «Фотострана».

По подсчетам специалистов, средняя разовая сумма траты в соцсетях составила 660 рублей. При этом самая большая сумма приходится на жителей Северо-запада, а меньше всего в среднем за раз тратят на цифровые покупки пользователи с Дальнего востока. Разница между регионами достигает 500 рублей.

За год в большинстве регионов средний платёж увеличился на 2–5%. На Юге он вырос почти на 30%, а на Дальнем Востоке, наоборот, упал примерно на 25%.

В целом по стране за полгода каждый пользователь совершил в среднем 3,8 платежа. В соцсетях пользоваетли оплачивали игры, цифровые подарки, стикеры и оценки. Также россияне платили за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность просмотра посетителей своей страницы. Платежи совершались через электронные кошельки и привязанные к аккаунтам банковские карты.