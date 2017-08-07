Городское население переходит на товары частных марок



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Россияне стали рационально подходить к выбору товаров - 41% покупателей приобретают более дешевые марки продуктов питания. Такой вывод сделали специалисты Ipsos Comcon, ежеквартально изучающие стиль жизни, покупки и другие предпочтения горожан.

Исследование РосИндекс позволило сделать вывод, что покупатели постепенно начали осозновать выгоду при покупке продукции частных марок, нежели известных производителей.

Если до кризиса 2013-2014 годов доля людей, готовых платить больше за бренд росла, то с 2015 года число таких людей уменьшается. Эта тенденция положительно влияет на рост популярности собственных торговых марок. Известность брендов больших розничных сетей также повышает доверие и способствует покупке товаров этого типа.

В категории «продукты питания» потребление собственных торговых марок составляет 65%, говорится в исследовании. Частные марки особенно распространены в молочных продуктах (33%), консервированных овощах (25%), растительном масле и замороженных продуктах (19%) и хлебе (16%). В кондитерских изделиях продукцию СТМ потребляет 23% россиян, больше всего – в зефире (12%). 19% населения покупает собственные торговые марки в категории безалкогольных и алкогольных напитков, 37% - в категории средств персонального ухода.

Потребление собственных торговых марок федеральных сетей характерно для крупных городов: в Москве товары частных марок потребляют 78% населения, в Санкт-Петербурге - 88%, в других городах-миллионниках - 75%.

Ранее Sostav писал о том, что торговые сети планируют увеличить расходы на продвижение частных марок. Согласно исследованию Nielsen, продукция под собственными торговыми марками розничных сетей в 2016 году по темпам роста вдвое опередила весь рынок товаров повседневного спроса.