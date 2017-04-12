Уровень доверия к ключевым общественным институтам достиг минимума



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Уровень доверия россиян к четырем ключевым общественным институтам: бизнесу, правительству, СМИ и негосударственным организациям (NGO) достиг минимума за последние пять лет. У представителей всех слоев населения, независимо от уровня дохода и информированности, наступило разочарование в современном общественном строе. В России ему доверяют лишь 24% респондентов, в то время как 48% считают, что система рушится. Такие данные приводит коммуникационное агентство PRT Edelman Affiliate в исследовании Trust Barometer 2017.

Ситуацию усугубляет «эхо» в медиа, усиливающее личные убеждения по важным социальным вопросам. Как итог — 65% опрошенных не готовы принимать альтернативные точки зрения. В то же время 61% россиян перестали верить СМИ, и предпочитают получать информацию в поисковиках, считая ее наиболее достоверной. Зато традиционные СМИ стали вызывать больше доверия у населения по сравнению с другими источниками информации.

На этом фоне институт бизнеса пользуется большим доверием, чем правительство, СМИ и общественные организации. Однако внутри системы предпринимательства уровень доверия также снизился и еще больше развил социальные страхи. 52% респондентов переживают, что могут потерять работу из-за глобализации, почти 50% опрошенных сомневаются в своей профессиональной подготовке, а 41% россиян переживает из-за иностранных конкурентов.

Кроме того, в институте бизнеса рассеялось влияние экспертного мнения. Любой работник считается таким же безошибочным источником информации о компании, как и научный сотрудник, которому доверяет 65% респондентов и гораздо более надежным, чем CEO, которому верит лишь 34% опрошенных.