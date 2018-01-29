В России зафиксирован бум продаж мобильных устройств с функцией бесконтактной оплаты

Продажи смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи по технологии NFC (Near field communication – ближняя бесконтактная связь), в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли в России на 60%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты ритейлеров.

В «Связном» за прошлый год в России было продано около 8,3 млн таких аппаратов. В «М. Видео» – 28 млн, что на 60% больше, чем в 2016 году, подтверждают в компании. О росте продаж NFC-смартфонов как минимум на 60% говорит также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Растут не только продажи смартфонов с NFC, но и их доля на рынке. В 2015 году в штучных продажах она составляла 18,5%, в 2016 году – 19%, а по итогам 2017 ггода выросла до 29%.

Рост интереса к NFC связан с запуском в России платежных систем Samsung Pay, Apple Pay и Google (Android) Pay, отмечают эксперты. Системы Samsung и Apple заработали в России осенью 2016 года, Android Pay появился в мае 2017 года. В октябре прошедшего года, т. е. через год после выхода Apple Pay на российский рынок, Россия стала первой в Европе страной по количеству банков, подключенных к Apple Pay.

Эксперты утверждают, что производители встраивают в аппараты платежные модули уже по меньшей мере лет 10, но до конца 2016 года функция была практически бесполезна в России. Теперь покупателей интересует, есть в смартфоне NFC или нет. И производители реагируют на запрос, снижая цены. Год назад самые дешевые аппараты с NFC стоили около 15 000 руб., сейчас нижняя граница – около 9000 руб., подсчитал Муртазин.

Кроме того, становится все больше мест, где можно платить с помощью смартфона: от небольших продуктовых магазинов до крупных сетей. Во многих странах есть ограничения по сумме бесконтактных платежей, в России их нет, поэтому популярность этой опции, как и телефонов с NFC, стремительно растет.