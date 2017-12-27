Эксперты Hi-Tech Mail.ru составили рейтинг самых желанных подарков

Эксперты Hi-Tech Mail.ru провели предновогоднее исследование и составили рейтинг самых желанных подарков на Новый год. Оказалось, что почти половина граждан России (49%) ждут на новый год криптовалюту, при этом 20% из них ждут именно биткоины.

В опросе приняли участие 21 тыс. респондентов, 49% из которых не отказались бы от криптовалюты в качестве подарка, а 51% предпочли бы получить другой подарок.

Около 64% опрошенных хотели бы получить в подарок либо смартфон (31%), либо ноутбук(21%), либо умные часы или умные браслеты (10%). Но сами потратиться на такие подарки готовы только 53% граждан, 23% из которых намерены подарить смартфоны (23%), умные браслеты или часы (12%) и планшеты (10%).

Рейтинг брендов, которые пользователи хотели бы видеть в качестве подарка, возглавил Apple (27%). Следом —Samsung (20%), на третье месте неожиданно пробился бренд Xiaomi, разделив это место с Sony (10%), потеснив Asus и Lenovo.

Большинство россиян хотят приобрести подарки в онлайн-магазинах, лишь 39% готовы пройтись по магазинам. А на вопрос о сумме, которую хотят потратить россияне на подарки 34% респондентов ответили, что намерены потратить на гаджеты более 20 тысяч рублей, а 66% – не более 20 тысяч.