Россиянам ограничат кредитную нагрузку до 50% доходов

Банкам и микрофинансовым организациям планируют запретить выдавать кредиты с платежом, превышающим половину дохода. Ограничить кредитную нагрузку россиян предложил комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщают «Известия».

Председатель комитета Анатолий Аксаков считает, что россияне должны тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи. Банкам и МФО запретят выдавать гражданам, которые превышают этот показатель. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку с целью защитить граждан.

Завершить разработку законопроекта комитет Госдумы по финансовому рынку планирует осенью. После вступления поправок в силу на погашение всех кредитов семья сможет направить не более 50% совокупного дохода.

Выбор отметки 50% определен мировой практикой, отметил Анатолий Аксаков. Так, в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40%, в отдельных случаях может быть увеличена до 60%. В Канаде — 42%, и только для ипотечных кредитов. В Израиле показатель долговой нагрузки не может превышать 50%. Это важный механизм защиты потребителя от проблем, связанных с невозможностью погасить взятые на себя обязательства.

Однако инициатива несет в себе и определенные риски. Например, есть вероятность, что те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к «черным кредиторам».