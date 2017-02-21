Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и специальных сборах



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Минэкономразвити я и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой. Одним из них, по мнению ведомств, может стать ограничение расчетов наличными деньгами, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в дискуссии.

В частности речь идет о возможном запрете на выплату зарплат наличными, ограничении оплаты наличными крупных покупок и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа.

По данным источников издания, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, так как у ведомств нет решений. В частности, нет единого мнения относительно порога для запрета на расплату наличными. Среди предложений, в частности, обсуждают возможность ограничения продажи автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные.

Сборы могут быть введены в виде не налога на наличные, а пониженной ставки НДС для платежей по карте. Сейчас ведомства изучают международные примеры стимуляции безналичного оборота, в частности Индии и Азербайджана, где налог на операции с наличными действует при снятии денег со счета физическими лицами.

Издание отмечает, что россияне до сих пор отдают предпочтение расчетам наличными: держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года сняли 19 трлн рублей наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, - около 9% ВВП.

Минфин еще в 2012 году предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 000 рублей, а затем 300 000 рублей. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Однако инициативе помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности.