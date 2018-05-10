В 2017 году российские кинотеатры продали 212,2 млн билетов

В 2017 году Россия признана крупнейшим кинорынком Европы, она обогнала по числу проданных в кинотеатры билетов прошлогоднего лидера - Францию, сообщается в отчете Европейской аудиовизуальной обсерватории.

В России в 2017 году кинотеатры продали 212,2 млн билетов, что на 10% больше, чем годом ранее, и на 2,8 млн билетов больше, чем во Франции. Там посещение кинотеатров год к году, наоборот, снизилось на 1,7%.

Также в пятерку стран, где продали больше всего билетов в кинотеатрах, вошли Великобритания (170,6 млн), Германия (122,3 млн) и Испания (100,2 млн).Однако эти страны перестали быть конкурентами России, так как объём продаж билетов в этих странах заметно отстаёт.

При этом РФ уступает по кассовым сборам европейским государствам, так как стоимость билета в российском кинотеатре значительно ниже.

Исследование включало 41 страну региона (наряду с членами ЕС это также Турция, Грузия, Армения и др.) и сопоставляющей данные по количеству проданных кинобилетов в каждой стране, кассовым сборам и доле национальных фильмов в прокате.