За год продано 213 млн билетов, что превышает показатели Франции и Великобритании

По итогам 2017 году Россия вышла в европейские лидеры по числу проданных кинобилетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчёт Международной ассоциации кинотеатров UNIC.

Согласно данным организации, в прошлом году россияне сходили в кино в общей сложности 213,6 млн раз. Это на 10,4% больше, чем год назад. Ранее лидером по посещаемости в Европе была Франция. Однако она сдала позиции, потеряв около 1,8% . Третье место по числу проданных кинобилетов у Великобритании – 170,6 млн (+1,4%). Однако из-за разницы в стоимости билетов та же Великобритания заметно обходит Россию по размеру кинокассы.

Франция оказалась далеко не единственной европейской страной, где наблюдалось снижение посещаемости кинотеатров. Вместе с ней в рейтинг вошли Италия (-12,4% кинобилетов), Словения (-11,4%) и Норвегия (-10,3%). Несмотря на то, что население этих стран значительно меньше России, но в них расположено больше кинотеатров в расчете на одного жителя и их жители чаще ходят в кино. Рост посещаемости кинотеатров показали Украина (+32%), Турция (+22,1%) и Словакия (+18,1%).

Кроме того, Россия оказалась в пятерке европейских лидеров по доле посещаемости национальных фильмов. На первом месте здесь Турция, где локальное кино заняло 56,7%. На втором месте Франция с 37,8%. Третьей держится Финляндия с 28%. Четвертое место у Германии с 23,9%. Россия и Польша разделили пятое место, показав одинаковый результат в 23,2%.

Крупнейшим кинорынком мира по кассе остается США, где фильмы в 2017 г. собрали около $11 млрд.