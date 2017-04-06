Инспекция станет ответом на обвинения российских СМИ во вмешательстве в выборы президента США



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Российские службы американских «Радио Свободы», «Голоса Америки» и CNN подвергнутся проверке со стороны Комитета Госдумы по информатике, информационным технологиям и связи. Инспекция собирается выяснить соблюдали ли СМИ российское законодательство о выборах и какое влияние они оказывали на избирательные процессы в России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу главы комитета Леонида Левина.

Поручение профильному комитету проверить деятельность в России американских СМИ было инициировано в середине марта после того, как работающих в США российских RT и Sputnik, обвинили во вмешательстве в выборы президента США.

Кроме того, тогда же сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в конгресс законопроект, представляющий дополнительные полномочия Министерству юстиции с целью проверки российской телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.

«Комитетом принято решение провести в апреле расширенное заседание с участием аналитиков и экспертов, чтобы проверить, насколько работающие в Российской Федерации «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN соблюдали российское законодательство о выборах и влияли ли они на избирательные процессы в России», - сообщила пресс-служба Левина.