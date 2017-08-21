За два дня в Москве прогремели 60 тыс. залпов



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В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков «Ростех 2017», который завершился в ночь на 21 августа победой российской команды, сообщают «Вести».

В этом году площадкой для проведения мероприятия стал Братеевский парк. Программа фестиваля была посвящена 870-летию столицы и получила название «Москва на семи холмах». Высота вылета пиротехнических изделий около 300 метров. Всего за два дня участники конкурса произвели около 60 тыс. залпов, используя около 27 тонн пиротехники.

В первый день фестиваля выступили пиротехнические команды из Японии, Армении, Австрии и Румынии. Следующим вечером зрители увидели шоу команд из России, Китая, Хорватии и Бразилии. Выступления конкурсантов оценивало международное жюри с участием экспертов из России, Словении, Казахстана и Португалии.

Российская команда «Пиротехнические дворцы Петергофа» набрала 84 балла из 100 возможных, второе место с небольшим отрывом заняла команда Хорватии, на третьем месте — Румыния. Приз зрительских симпатий получила команда Китая, которая начала своё выступление с полёта фонариков под традиционные народные мелодии.