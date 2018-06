Лидерами по количеству наград стали телеканалы «Газпром-медиа»

Объявлены победители международной премии в области теледизайна и маркетинга PromaxBDA Global Excellence Awards 2018. Обладателем рекордного количества наград стал холдинг «Газпром-медиа»: жюри отметило 14 работ телеканалов НТВ, ТНТ, «Пятница!» и ТНТ4 за промо в эфире, цифровой среде, наружной рекламе.

Телеканал ТНТ завоевал девять наград: три золотых, одну серебряную и пять бронзовых. Золотом и серебром PromaxBDA Awards 2018 отмечены маркетинговые работы телеканала в цифровой среде. В номинации «Лучшее продвижение контента в онлайне» победу одержала акция в Instagram «Позвони Фоме», которая была запущена к старту нового сезона сериала «Физрук». С главным героем, роль которого исполняет Дмитрий Нагиев, созвонилось почти 20 тысяч человек.



Квест по сериалу «Универ» в Instagram получил высшую награду в номинации «Лучший микровидеоконтент». Еще одно золото вручили за онлайн-марафон к старту нового сезона шоу «Танцы». Проект одержал победу в номинации «Лучший контент в прямом эфире в цифровой среде».

Серебряная статуэтка досталась ТНТ за всероссийскую акцию «Попади на ТНТ», которая была представлена в номинации «Лучшая интеграция с использованием социальных сетей». В рамках акции огромный съемочный трейлер телеканала посетил 22 города России, снимая эфирные ролики с участием обычных зрителей.

Пять бронзовых призов телеканалу ТНТ принесло маркетинговое продвижение сериалов «Филфак», «Физрук» и музыкальный проект «Песни». В номинации «Лучшая кампания средствами наружной рекламы» были отмечены рекламные материалы к старту сериала «Филфак». Проект «Песни» был представлен в номинации «Искусство ретуширования и производства», акция «Позвони Фоме» — в номинации «Лучшее использование социальных сетей для продвижения программы или серии программ», проморолик к фильму «Крепкий орешек 4» — в номинации «Телевизионный проморолик фильма».

Золото

Позвони Фоме

Онлайн-марафон «Танцы»

Интерактивный квест по мотивам сериала «Универ»

Серебро

Акция «Попади на ТНТ»

Бронза

Акция «Позвони Фоме»

Рекламная кампания ситкома «Филфак»

Проект «Песни»

Проморолик к фильму «Крепкий орешек»

Телеканал «Пятница!» завоевал две золотые награды и одну бронзу. Телеканал победил в номинации «Лучшая онлайн кампания/Баннеры» за продвижение сериала «Любимцы» в цифровой среде — кастинг домашних животных, после которого была запущена рекламная кампания с персонализированными баннерами.

Проморолики к тревел-шоу «Орел и Решка. Америка» получили золото в номинации «Лучшая промокампания дневной программы». Телеканал снял серию креативных роликов «Кот Трампа», в которых домашнее животное призывает президента США отвлечься от дел и посмотреть «Орла и Решку».

В номинации «Лучшая инновация на цифровых платформах» телеканал стал обладателем бронзового приза за продвижение показа фильмов о Гарри Поттере. «Пятница!» запустила в соцсети «ВКонтакте» игровой кейс с динамическими обложками. Пользователи, используя хэштег #шляпараспредели, могли узнать, на какой факультет их распределила шляпа: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран или Слизерин.

Промо «Пятница!» к «Орел и Решка. Америка»

Кастинг домашних животных

Телеканал ТНТ4 стал серебряным призером с промороликом к фильмам «Крепкий орешек» (4 и 5 часть) в номинации «Все из ничего». НТВ получил бронзу в номинации «Упаковка и дизайн телеканал: имидж канала в эфире».

НТВ — визуальное оформление эфира

ТНТ4 — серебро за промо к фильму «Крепкий орешек 4»

Всего в финале PromaxBDA было представлено 26 работ телеканалов «Газпром-медиа» в 13 номинациях. Только от ТНТ в финал прошло 20 работ, что стало абсолютным рекордом для телеканала за всю историю участия в премии. В прошлом году ТНТ, ТВ-3 и «Пятница!» получили пять наград.

Среди каналов «СТС Медиа» награды PromaxBDA получил «Че». Телеканал взял главный приз в номинации Something for Nothing за промо сериала Fargo. Это первая золотая награда «Че» на Promax BDA Global Excellence. Серебряная награда была присуждена в номинации Best on-air Typography за типографику канала.

Концепция промо Fargo и всей типографики создана инхаус. Разработка лого, а также общего концепта дизайна с паттернами выполнена директором по маркетингу «Че» Андреем Ольденбургером. Типографика проекта, шрифты и анимация разработаны арт-директором телеканала Игорем Зотовым.

Еще одно золото досталось каналу Disney — его проморолик «Май» был удостоен высшей награды в номинации «Монтажный проморолик для детской аудитории». Ролик создан в поддержку показов полнометражных анимационных фильмов в регулярной рубрике «Большая анимация в 19:30» в мае прошлого года. Он построен на сочетании яркой графики и динамично смонтированных эпизодов из популярных фильмов: «Рататуй», «Вверх», «Феи», «В поисках Немо», «История игрушек» и «Суперсемейка».