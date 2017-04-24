Сеть также проведет ребрендинг европейских ресторанов



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Компания Subway Russia Franchising подписала соглашение о сотрудничестве с Coca-Cola. С конца мая - начала июня ее напитки будут продаваться во всех 614 ресторанах Subway в России. В планах сети - в течение полугода провести ребрендинг 30 ресторанов по всей Европе, в том числе одного в Санкт-Петербурге.

Остальные российские заведения обновят символику, посуду, упаковочную бумагу, тогда как дизайн интерьера и все сопутствующие элементы сменятся позже. К 2020 году, при условии роста экономики, количество ресторанов в России достигнет 1000, сообщил «Интерфаксу» президент Subway Russia Franchising Company Джеймс Генсингер.

Президент Subway Russia Service Ольга Блудовская подтвердила, что ребрендинг будет постепенным. Он начнется с вновь открываемых точек, потом компания обновит заведения, оформление которых не менялось уже шесть-восемь лет. Затем наступит очередь ресторанов, заработавших недавно. Брендбук разработан глобальным офисом Subway.

Стоимость открытия нового ресторана Subway составляет приблизительно 4,5–5 млн рублей, рассказала «Ведомостям» топ-менеджер. Все расходы лягут на франчайзи, но компания обещает минимизировать затраты и подобрать для партнеров максимально дешевые материалы.

По итогам 2016 года глобальная выручка Subway снизилась с 11,5 до 11,3 млрд долларов, доходы российского бизнеса сократилась на 5%. Глобальный Subway сотрудничает с Coca-Cola с 2003 года, в России партнером сети оставалась PepsiCo.