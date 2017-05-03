Стоимость чашки кофе в России почти в пять раз превышает цены в США





Цены в российских кофейнях Starbucks оказались самыми высокими в мире, соответствующие выводы содержатся в отчете аналитической компании ValuePenguin.

ValuePenguin ежегодно составляет так называемый “Индекс латте”, в рамках которого проводит анализ цен на кофе в различных странах мира, сопоставляя их со стоимостью других товаров и доходами населения.

Авторы исследования анализировали данные с января 2016 года в 44 странах мира. Стоимость чашки кофе рассчитывалась не путем прямой конвертации местной валюты в доллары США по текущему курсу, а исходя из стоимости в каждой из стран определенного набора товаров, включая продовольствие. Таким образом авторы исследования постарались учесть разную покупательную способность национальных валют.

В результате оказалось, что цены в российских кофейнях Starbucks являются самыми высокими в мире - латте размера толл в Москве стоит 255 рублей, что, по мнению экспертов, эквивалентно $12,32 для США, где за аналогичную порцию кофе берут всего $2,75.

Помимо России, слишком высокие для местного рынка цены на предложения Starbucks зафиксированы ValuePenguin в Индонезии ($8, 21), во Вьетнаме ($8,18), Таиланде ($8,04), Индии ($7,99). Самый дешевый кофе обнаружен в Австралии и Великобритании, где за чашку бодрящего напитка просят $2,86 и $2,88 соответственно.