Основной вклад в динамику рынка внесла категория стиральных порошков



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В период с февраля 2016 года по март 2017 года темпы роста российского рынка средств по уходу за домом в денежном выражении заметно замедлились. Для сравнения в указанный период он составил 2,1%, в то время как годом ранее – 11,5%, говорится в исследовании Nielsen.

В натуральном выражении продажи за последний год также снизились на 2,5%, в то время как годом ранее сокращались на 1,6%. В свою очередь, и темпы роста средней стоимости за единицу товара заметно упали: с февраля 2016 года по март 2017-го цена увеличилась на 5% к тому же периоду годом ранее, в то время как год назад - на 18,3%.

Основной вклад в динамику рынка средств по уходу за домом внесла категория стиральных порошков - крупнейшая в индустрии. Их доля в структуре продаж составила 41%. В феврале 2016 года - марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее продажи порошков снизились на 5,6% в натуральном и на 1,2% в денежном выражении. Годом ранее показатели были -0,2% и +8,8% соответственно.

Специалисты Nielsen отмечают, что замедление продаж порошков в денежном выражении связано как с общим снижением инфляции, так и с чрезмерной промоактивностью игроков рынка - более 70% продаж категории в современной рознице реализуются через промо. В свою очередь, отрицательная динамика натуральных объемов продаж подкрепляется тем, что россияне придерживаются сберегательной модели поведения и переключаются на экономное потребление.

Среди каналов распространения крупнейшую долю в продажах средств по уходу за домом занимают парфюмерные и хозяйственные магазины - 31% в денежном выражении; за ними следуют супермаркеты с долей 28% и гипермаркеты с долей 24%. За исследуемый период рост был зафиксирован в супермаркетах (+6,9% в денежном выражении) и в гипермаркетах (+2,2%).