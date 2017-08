Подробно о динамике, отдельных медиа и региональных сегментах рынка в первом полугодии 2017 года



Согласно опубликованным накануне данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рекламный рынок России в первом полугодии 2017 года вырос на 14% до 190 млрд. рублей, что говорит о небольшом замедлении его темпов роста — в аналогичном периоде 2016 года динамика составляла +17%.

Ожидается, что по итогам 2017 года рынок сохранит динамику, показанную в первом полугодии, т.е. на уровне +13-14%, что также меньше темпов роста по всему 2016 году, когда совокупные рекламные бюджеты увеличились на +17%.

Среди медиа сегментов замедление темпов роста рекламы показали телевидение (+12% в первом полугодии 2017 года против +17% в аналогичном периоде прошлого года), радио (+3% против +8%) и интернет (+23% против +26-30%). Наружка осталась на прежней динамике в +8%. Пресса незначительно увеличила падение до -14% с -13% в аналогичном периоде 2016 года.

Интернет догоняет ТВ

Интернет+ТВ все больше доминируют на российском рекламном рынке. На эти два медиа приходится уже 81% всех рекламных бюджетов, тогда как еще пять лет назад их суммарная доля не превышала 67%, отмечают в АКАР.

Однако о перераспределении рекламных денег в пользу интернета речи пока не идет, хотя разрыв по объему бюджетов между телевидение и интернетом действительно сокращается. В первом полугодии 2017 года рекламодатели потратили на ТВ 79,8-80,3 млрд. рублей, а на интернет — 74-75 млрд. рублей.

Несмотря на замедление темпов роста интернета, эксперты АКАР позитивно оценивают состояние и перспективы сегмента, указывая на большой интерес рекламодателей к социальным сетям и мобильной рекламе.

«Высокий рост показателей рынка интернет-рекламы (в частности performance-маркетинга) обусловлен очень хорошей рекламной активностью рекламодателей в социальных сетях. Это один из драйверов роста рынка digital наряду с контекстной рекламой. Увеличивается количество рекламного инвентаря, в интернете становится всё больше рекламодателей из различных отраслей, значительно растут бюджеты на размещение. Очень активно используют интернет для продвижения компании из сферы недвижимости, банковского сектора и e-commerce. И, конечно же, большая часть роста приходится на мобильный трафик», — объясняет президент iConGroup, вице-президент и председатель комитета по performance-маркетингу IAB Russia Мария Черницкая.

«Рекламные объемы в Интернете показывают уверенный рост, обусловленный несколькими факторами: ростом медиапотребления (россияне больше времени проводят в интернете); появлением новых и развитием существующих рекламных продуктов; интерактивностью и возможностями контроля эффективности рекламных кампаний, которые предоставляет интернет. В 2017 году особенно большой интерес рекламодателей вызывают реклама в мобильных устройствах, расширяющиеся возможности рекламы в социальных сетях и видео реклама», — комментирует результаты председатель комитета IAB Russia по исследованиям Алексей Беляев.

Наружка стабилизировалась

Наружная реклама продолжает расти и не сбавляет темпы роста по сравнению с первым полугодием 2016 года. Сегмент прибавил 8% до 16,7-16,9 млрд. рублей, весь Out Of Home — 10% до 20,8-21,2 млрд. рублей. Транзитная реклама выросла на 30% из-за эффекта низкой базы по рекламе в столичном метро.

«Сегмент Out Of Home уже второе полугодие показывает рост объема рынка рекламы. Это можно охарактеризовать как более-менее устойчивый тренд, и это отрадно. Отдельные подсегменты рынка, такие как Наружная реклама, Indoor- реклама и Реклама в кинотеатрах, показывают достаточно ровные показатели увеличения объема рынка в пределах 8-10% относительно первого полугодия 2016 года и, в целом, коррелируются со всем рынком, рост которого составил 14%. Лишь сегмент Транзитной рекламы в рамках рынка Out Of Home сильно выбивается из общей цифры динамики роста, который составил аж 30%. Этому способствовал эффект "низкой базы” по доходу с рекламы в Московском метрополитене в начале 2016 года. В настоящее время продажи рекламы в Метрополитене вышли на системный уровень и это способствовало значительному увеличению динамики объема выручки этого подсегмента», — говорит президент IN+Out и сопредседатель комитета по наружной рекламе АКАР Алексей Нестеренко.

Напомним, право на размещение рекламы в московской подземке сроком на 10 лет в августе 2016 года выиграла компания «Трейд компании», аффилированная с автохолдингом «Гема» Александра Геллера. Контракт обошелся новому подрядчику в 22,66 млрд. рублей, при стартовой стоимости аукциона в 17,57 млрд. Контракт с предыдущим рекламным партнером, оператором «Авто Селл», был расторгнут из-за проблем с выплатами. Позже компанию признали банкротом.

Рост наружной рекламе обеспечивают московские размещения, поскольку региональные бюджеты в наружке уменьшились на 1%, следует из данных АКАР.

Регионы на нуле

Региональный рекламный рынок России (без учета интернета) вырос всего на 0,4% до 21 млрд. рублей. Суммарная доля региональных рекламных бюджетов от общих рекламных бюджетов в стране снизилась и составила 19%. Хуже всего себя чувствует региональная пресса, бюджеты на которую упали на 41%.

Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в 13-ти крупнейших городах-миллионниках (за исключением Москвы) в первом полугодии 2017 года составил более 11 млрд. рублей (+4%). В этот раз он оценивался без учета прессы из-за пересмотра методики.

Крупнейшим региональным рекламным рынком традиционно стал Санкт-Петербург, затем по объему бюджетов следуют Новосибирск и Екатеринбург. Темпы роста питерского рынка в два раза ниже федерального и равняются +7%. У Новосибирска аналогичный показатель. Екатеринбург вырос всего на 1%.

Быстрее всего развивается самарский рынок, который показал динамику +15%, в первую очередь, за счет роста наружной рекламы на 20%. Худшая динамика у Омска (-9%), тоже из-за наружной рекламы, которая просела на 23%.