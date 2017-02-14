Об этом рассказал глава офиса



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С 2017 года российский офис eBay будет отвечать за развитие бизнеса компании в 120 странах мира. Об этом сообщил глава компании Илья Кретов.

Он заявил, что «российский офис eBay с января 2017 года становится хабом для 120 стран мира». Это значит, что московская команда станет отвечать за развитие бизнеса во всех этих странах. Российский офис будет отвечать за адаптацию продуктов для местных покупателей, а также взаимодействие с местными госорганами и партнерами.

Приоритетными задачами Кретов считает развитие экспорта, рост базы активных покупателей, а также расширение трансграничных операций. При этом новых сотрудников в российский офис нанимать не будут – все эти задачи будет выполнять команда из 15 человек.

Сейчас eBay получает более 50% доходов за пределами США. Московский офис начнет развивать бизнес в двух странах Америки, 39 странах Европы, 49 странах в Африке и 30 странах в Северной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.