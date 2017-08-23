Рейтинг 50 самых прибыльных ИТ-компаний в России по-прежнему возглавляют иностранцы



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Российский IT-рынок не заметил импортозамещения, большую часть доходов на нем получают иностранцы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование TAdviser.

Самой прибыльной IT-компанией в России по итогам 2016 года стала «дочка» южнокорейской LG —«ЛГ Электроникс Рус». В прошлом году компания увеличила чистую прибыль по российским стандартам почти в три раза — до 7,3 млрд руб. На втором месте в рейтинге — «Эппл Рус», официальный импортер техники Apple в России, которая в этом году вернулась в тройку лидеров. На третьем месте, как и в прошлом году, «Самсунг Электроникс Рус Калуга».

Однако не все иностранцы смогли нарастить прибыль в России. Так, лидер рейтинга прошлых годов ИБМ ВЕА оказался на пятом месте, чистая прибыль компании сократилась на 35%, тогда как у «Майкрософт Мобайл Рус» она снизилась на 63,5%, что поспособствовало перемещению корпорации с 9-й сразу на 32-ю строчку рейтинга. Падение Microsoft стало самым существенным среди 50 самых прибыльных IT-компаний.

Из 864 млрд рублей выручки всех 50 участников рейтинга почти 437 млрд рублей пришлись на иностранные ИТ-компании, работающие в России. Их совокупная прибыль составила 34,2 млрд рублей, подсчитали в TAdviser.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что импортозамещение в России пока не способно пошатнуть позиции иностранных поставщиков. «Импортозамещение если и происходит, то настолько неспешно, что не может пошатнуть позиции и сдержать рост иностранных игроков», — отметил главный редактор TAdviser Александр Левашов.