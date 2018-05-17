Члены РСПП уверены, что введение такого закона создаст дополнительные возможности для давления на бизнес

Представители крупного российского бизнеса раскритиковали инициативу о введении уголовной ответственности за исполнение иностранных антироссийских санкций. Вопрос категорической недопустимости принятия данного законопроекта обсудили участники заседания Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте РСПП.

Члены РСПП настаивают на том, что введение такого закона лишь создаст дополнительные возможности для давления на бизнес. Они также обратили внимание на то, что неисполнение санкций США или других западных стран повлечет за собой определенные последствия для компаний, вплоть до попадания в новые санкционные списки.

В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата, отметили в РСПП.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за выполнение санкций иностранных государств на территории РФ. Авторы законопроекта предлагают наказывать за подобное штрафом в 600 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 4 лет. Уголовная ответственность также предусматривается для граждан РФ, чьи советы или рекомендации послужили поводом для введения ограничительных мер.