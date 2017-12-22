Трансляции матчей можно будет увидеть на «Первом канале», ВГТРК и «Матч ТВ»

Ряд российских телеканалов приобрел права на показ матчей Чемпионата мира по футболу — 2018, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Трансляции можно будет увидеть на «Первом канале», ВГТРК и «Матч ТВ». Консорциум обеспечит всестороннее освещение турнира в стране-организаторе Чемпионата мира.

«Мы рады, что нам удалось сделать еще два важных шага для обеспечения трансляций чемпионата мира по футболу во всех странах мира. Российский консорциум вещательных компаний проделал фантастическую работу, организовав этим летом трансляции Кубка конфедераций в стране-организаторе турнира. Мы уверены, что они помогут нам передать особенную атмосферу большого футбольного праздника в России в следующем году», - отметил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Также ФИФА объявила о подписании соглашения с компанией Mediaset, которая будет показывать матчи мирового первенства в Италии.