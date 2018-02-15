Сеть объединит домашние роутеры и публичные хот споты во всём мире, связав рекламодателей напрямую с их целевой аудиторией

Основатели проектов Radius Wi-Fi и Adrenta создают децентрализованную интернет-сеть World Wi-Fi, которая объединит домашние роутеры и публичные хот споты во всём мире в единую бесплатную сеть и свяжет рекламодателей напрямую с их целевой аудиторией.

Совокупные инвестиции в проект составили два миллиона долларов. Компании создадут сообщество вокруг World Wi-Fi, которое будет состоять из участников трёх типов: владельцев роутеров, рекламодателей и пользователей.

Владельцы роутеров будут раздавать бесплатный Wi-Fi и получать от рекламодателя вознаграждение в криптовалюте (токенах WeToken) за рекламу, просмотренную пользователями. Рекламодатели, чью рекламу будут видеть пользователи, подключившиеся к хотспотам, смогут точнее настраивать рекламные кампании и, следовательно, устанавливать контакт с по-настоящему целевой аудиторией, а также эффективнее анализировать успешность рекламы. Пользователи получат бесплатный доступ к интернету во всём мире и релевантный рекламный контент.

Предполагается, что проект покроет бесплатным Wi-Fi жилую застройку (владельцы домашних роутеров смогут подключать устройства к системе), а также даст стимул общественным местам с высоким трафиком раздавать бесплатный Wi-Fi.Расчётным средством в рамках платформы World Wi-Fi будет WeToken (WT). Полноценный запуск платформы запланирован на апрель – июнь этого года. Сейчас разработчики тестируют платформу. Создатели World Wi-Fi заявляют, что пользователи не смогут пропустить просмотр рекламы перед входом в интернет.