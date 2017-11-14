11 ноября в Барселоне состоялось награждение лучших работ креативных агентств и студий Европы

Международный конкурс в области рекламы и дизайна ADC*E объединил представителей графического дизайна и новых креативных решений.

Впервые сразу три российских агентства – GOOD Moscow, РА «Восход» и Marvelous – завоевали золото; восемь агентств получили серебро; а четырнадцать – nomination (аналог бронзы на других фестивалях).

Проект SBERBANK. NEIGHBORHOODS, созданный агентством GOOD Moscow, получил золото фестиваля в категории Design & Craft. На российском ADCR Awards кейс также завоевал золото.

Проект Car Curling от рекламного агентства Восход, который в России завоевал серебро, в Европе был удостоен высшей награды в категории Promotions & New Media. Кейс использовал wow-эффект для позиционирования первого в мире Чемпионата по автокерлингу совместно с агентством «Смартполис».

Третье российское золото получил проект агентства Marvelous под названием 1 MB CAMPAIGN в категории Integration & Innovation. Команда представила удачную рекламную кампанию о быстром интернете Skylink, который работает практически везде.

Самое большое количество наград – семь (из них два серебра и пять nomination) – получило агентство Friends Moscow. РА «Восход» собрало 6 наград, заработав одно золото, два серебра и три nomination. Possible Moscow завоевали два серебра и четыре nomination.

Promotions & New Media, Integration & Innovation, Design & Craft стали самыми популярными категориями, в которых нашим агентствам удалось одержать победу.

Среди награжденных агентств: Gocream, Great, Red Pepper Film, Y&R Moscow, BBDO Group, Yandex, MORE (BBDO Group), ONY, :OTVETDESIGN, JAMI & Zebra Hero.

Премия ADC*E была основана в 1990 году представителями европейских ассоциаций, дизайнеров и рекламщиков. Фестиваль объединяет ключевые фигуры из мира дизайна, рекламы и творческих коммуникаций, а также самых перспективных европейских молодых талантов.