Первый зарубежный офис компании открылся во Вьетнаме



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Российская рекламная группа OTM запустила во Вьетнаме свою programmatic-платформу (DSP), позволяющую автоматически закупать инвентарь на мобильных устройствах. Вьетнам стал первым зарубежным офисом OTM, рассказали Sostav.ru в компании. До сих пор она была представлена за рубежом (Белоруссия, Украина, Казахстан, Германия, Израиль, США и несколько ближневосточных государств) через партнеров, пользовавшихся DSP-платформой OTM для проведения рекламных кампаний.

Представительство OTM в Хошимине было открыто весной этого года и сконцентрировалось на продажах, полную техническую поддержку платформы осуществлял московский офис компании. Разработка OTM оказалась востребованной: клиентами платформы уже стали крупнейшие вьетнамские интернет-магазины, отметили в компании.

OTM подписала контракты с вьетнамскими офисами трех транснациональных рекламных групп – Dentsu Aegis Network, Group M и Havas, а также с локальными рекламными агентствами. Сегодня в клиентском портфеле OTM бренды транснациональной и вьетнамской компаний-производителей товаров массового спроса Unilever и THP, бытовая техника Panasonic, сеть быстрого питания KFC, автоконцерны Chevrolet, Ford, Volvo, банки TechComBank, HD Bank, а также крупнейшие вьетнамские интернет-магазины Lazada, Tiki и Sendo.

Группа OTM заинтересовалась Вьетнамом, так как за последние годы этот интернет-рынок растет крайне быстро. Проникновение Интернета во Вьетнаме в 2016 году составило 53%, а к 2020-му увеличится до 62%. 72% пользователей выходят в Интернет со смартфонов и только 44% с помощью стационарных компьютеров. При этом 55% пользователей чаще используют для выхода в сеть смартфон, чем компьютер или планшет: позволить себе бюджетное мобильное устройство сегодня могут многие.

Мобильный сегмент остается основным драйвером роста вьетнамского рынка интернет-рекламы. По данным Бюро интерактивной рекламы (IAB), объем вьетнамского рынка интернет-рекламы вырастет с $131,4 млн в 2015-м до $215 млн по итогам 2017-го. Прогнозируемые темпы роста на 2018 год – 19%. Расходы на мобильную рекламу увеличиваются лавинообразно: с $17,2 млн в 2015-м до $78,6 млн в текущем году. В 2018-м IAB прогнозирует 80-процентный рост, до $141,6 млн. При этом в следующем году доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети вырастет до 55,3%.

«При сравнительно небольших стартовых вложениях вьетнамский офис может вскоре выйти на приличные обороты, – говорит основатель рекламной группы ОТМ Дмитрий Лазарев. – Изначально в трехлетнем бизнес-плане мы прописали инвестиции до 20 млн рублей. Однако команда отлично сработала, продукт хорошо пошел на рынке и уже этой осенью вьетнамский офис планирует выйти на полную окупаемость. Рассчитываем в ближайшие год-два выйти на годовой оборот в размере $1-2 млн».

«За неполные полгода работы разработка OTM стала первой по узнаваемости среди рекламодателей и рекламных агентств программатик-платформой во Вьетнаме, – говорит СЕО представительства OTM в Хошимине Виктория Ярикова. – Мы провели почти четыре десятка крупных рекламных кампаний и сегодня практически на равных конкурируем с Google просто потому, что в нашей нише здесь просто нет других конкурентов».

Группа OTM – российская интернет-компания обладающая собственными технологическими платформами для автоматизации и планирования закупок (мобильное видео, десктоп, мобайл). Компания создана в 2010 году, реализует концепцию «360 градусов», в рамках которой создана и развивается технологическая интернет-платформа собственной разработки, позволяющая осуществлять программатические закупки рекламы в различных средах. Имеет опыт работы с 72 клиентами из первой сотни крупнейших интернет-рекламодателей по версии АКАР.