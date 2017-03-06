Издатель объявил конкурс на разработку оптимальной схемы его приватизации



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ЗАО «Российские газеты» объявило конкурс на разработку финансовой модели модернизации и развития государственных типографий, которые находятся в его управлении. Информация о тендере размещена на портале госзакупок.

Кроме того, в конкурсной документации отмечается, что победителю предстоит предложить оптимальную схему выделения имущественных комплексов типографий в отдельные юридические лица для последующей приватизации. Цена лота не указана.

ЗАО «Российские газеты» владеет с 2008 года 26 типографиями. В техническом задании нынешнего конкурса упомянуты только 12 предприятий. Ранее их уже пытались приватизировать. Так, в середине 2015 года государство выставило на продажу екатеринбургское ОАО «ИПП «Уральский рабочий». За здание бывшей типографии, являющееся объектом культурного наследия, предполагалось выручить 690,8 млн рублей. Однако желающих приобрести актив так и не нашлось.

По данным СПАРК, совокупная выручка 12 типографий, упомянутых в конкурсной документации, по итогам 2015 года составила 3,4 млрд рублей, прибыль — 162 млн рублей. При этом само ЗАО «Российские газеты» окончило год с чистым убытком 9,37 млн рублей. ЗАО «Российские газеты» напрямую или через дочерние структуры на 88% принадлежит ФГБУ «Редакция «Российская газета» которое, в свою очередь, принадлежит Роспечати.